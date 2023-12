ANIMATION DE NOËL TOUTE LA MATINÉE Vieillevigne, 16 décembre 2023, Vieillevigne.

Vieillevigne Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:30:00

fin : 2023-12-16

Animation de Noël dans le bourg de la commune.

Venez vivre la magie de Noël dans le bourg de Vieillevigne à partir de 9h30 où plein d’activités vous sera proposé tout au long de la matinée. Vous pourrez, par exemple, découvrir des artisans locaux, assister à des spectacles, faire une balade en calèche ou encore déguster du vin chaud, des crêpes et des galettes.

– Stands de fabrications artisanales.|

– Expositions de nos associations Vieillevignoises.|

– Spectacle des musiciens de l’Amical’Music et des talents des élèves de Partition à 4.|

– Spectacle de danse des jeunes danseurs de Evi’Danse.|

– Balades en calèches et à dos de poneys avec Amélie.|

– Lecture « Noël en histoires » avec la Petite B.|

– Lecture « Jacquotte dans sa roulott »e, une diseuse de contes qui aime voir les gens partir avec des étoiles plein les yeux.|

– Stand photos avec le Père Noël et ses lutins du Conseil Municipal Enfants.|

– Stand maquillage par les talents du salon de coiffure M’Sieurs M’Dames.|

– Remise des dessins réalisés par vos enfants aux deux résidents du Foyer de Vie les Tournesols qui les afficheront à leur stand.|

– Découverte du lieu où se trouve la lettre de Siffli le pingouin.|

– Dégustation de vin chaud, crêpes, galettes, cornets de saucisson et marrons grillés.|

Vieillevigne 44116 Loire-Atlantique Pays de la Loire



