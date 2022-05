9 ème fête des vendanges lac des vallées vieillevigne Vieillevigne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

VIEILLEVIGNE

9 ème fête des vendanges lac des vallées vieillevigne, 21 septembre 2019 14:00, Vieillevigne. Samedi 21 septembre 2019, 14h00 Sur place entrée gratuite 9 ème Fête des Vendanges de Vieillevigne Le Comité des fêtes de Vieillevigne vous attendent au Lac des Vallées le Samedi 21 Septembre 2019 à partir de 14 Heures… venez passer une journée festive en famille pour la neuvième fête des vendanges. nombreuse activitées vous serons proposer tout au long de l’après-midi, sans oubliez la soirée dancant et le grand feu d’artifice… restauration sur place, entrée gratuite pour tous lac des vallées vieillevigne rue de trianon 44116 vieillevigne 44116 Vieillevigne La Coulée Loire-Atlantique samedi 21 septembre 2019 – 14h00 à 15h00

Détails Heure : 14:00 - 15:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, VIEILLEVIGNE Autres Lieu lac des vallées vieillevigne Adresse rue de trianon 44116 vieillevigne Ville Vieillevigne lieuville lac des vallées vieillevigne Vieillevigne Departement Loire-Atlantique

lac des vallées vieillevigne Vieillevigne Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieillevigne/

9 ème fête des vendanges lac des vallées vieillevigne 2019-09-21 was last modified: by 9 ème fête des vendanges lac des vallées vieillevigne lac des vallées vieillevigne 21 septembre 2019 14:00 lac des vallées vieillevigne Vieillevigne Vieillevigne

Vieillevigne Loire-Atlantique