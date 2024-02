VIEILLEVIGNE EN POESIE DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE POETES Mairie Vieillevigne, vendredi 1 mars 2024.

La commune a été labellisée en début d’année « Ville en Poésie ». Du 1er au 31 mars, notre commune devient « Vieillevigne en Poésie » dans le cadre du Printemps des Poètes. Vous découvrirez la majorité des poèmes ou chansons sur le thème de « La Grâce » (thème national du Printemps des poètes)

vous découvrirez la majorité des poèmes ou chansons sur le thème de « La Grâce » (thème national du Printemps des Poètes 2024) dans le jardin Paul Claudel, devenu jardin poétique. Suivez les flèches pour le rejoindre.

Vous pourrez toutefois découvrir six autres stations poétiques installées hors jardin dans des lieux fréquentés parles Vieillevignois de tous âges bibliothèque « La Petite B », crèche « La Maison de Camille », salle des Mémoires, Mairie, Maison de santé, EHPAD Champfleuri. Le mois sera ponctué d’animations ouvertes à tous :

En ouverture officielle de la manifestation venez accompagner le samedi 9 mars à 10h30 un comédien de la compagnie du « Théâtre du Reflet », pour une balade poétique en centre bourg. Elle se terminera par un verre de l’amitié salle des Mémoires. Rendez-vous devant la Mairie, à 10h25.

Dans la salle des Mémoires et à la Maison de santé, expositions des tableaux réalisés par les peintres amateurs de S’en mêlent les pinceaux, inspirés par La Grâce du Printemps des Poètes.

Des ateliers d’écriture balades en poésie, les vendredis 8, 15 et 22 mars, de 14h30 à 16h30, dans la salle des Mémoires, animés par Frédérique DENEUX. Chaque séance abordera un type d’écriture poétique défini, sa construction et la mise en pratique par des consignes ludiques autour de la thématique « La Grâce ». Inscription possible à l’une ou l’autre des séances ou les trois avant le mercredi 6 mars auprès de la bibliothèque.

« Rimes en musique », le vendredi 29 mars à 20h clôturera cette édition 2024. En première partie, les élèves de l’école de musique Partition à 4 alterneront morceaux et lecture de poèmes par des volontaires de La Petite B. En seconde partie, sera proposé « Cure de Thalassoésie » par la compagnie Théâtre Cabines, un spectacle tout public à partir de 7 ans. Jeu et mise en scène Élodie RETIÈRE et Rémi LELONG. Le mois de mars, comme à son habitude pour fêter le printemps, va vivre sous le signe de la poésie. « Un spectacle régénérant qui soigne les maux par les mots. .

