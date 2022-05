Vieillesse et élégance

Vieillesse et élégance, 3 juin 2022, . Vieillesse et élégance

2022-06-03 – 2022-06-03 Danse et Bal.

Cie Sylex avec des personnes séniors de l’Albret.

Dès 12 ans.

A une époque où les corps vieillissants sont assez peu représentés dans la société, cette création chorégraphique participative interroge le rapport à l’élégance et la façon d’avoir le “swag” pour ceux qui sont nés avant l’invention de cette expression. Comment tenir debout dans une société où l’on devient petit à petit invisible ? Danse et Bal.

