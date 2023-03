Vide-greniers, 27 mai 2023, Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry. Vide-greniers Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

2023-05-27 – 2023-05-27 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Loiret Vieilles-Maisons-sur-Joudry . Vide-greniers organisé par le comité des fêtes dans le centre ville. Restauration et buvette sur place. Vide-greniers, brocante comitedesfetes.vm@gmail.com +33 2 38 94 85 15 Pixabay

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

