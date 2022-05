Vieilles guimbardes vieilles bécanes Istres, 22 mai 2022, Istres.

Vieilles guimbardes vieilles bécanes La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres

2022-05-22 – 2022-05-22 La Grange Entressen Avenue de la Crau

Istres Bouches-du-Rhône

Au programme de cette 10ème édition – spécial US :

11h : danse country avec country Fos

11h30 : présentation de voitures spécial US

12h : inauguration et vin d’honneur

12h30-13h30 : repas

13h30 : 2ème présentation de voitures spécial US

14h30-16h : concert avec le groupe Big Fat Papa’z

15h30 : danse country avec country Fos

et toute la journée : Expo de voitures anciennes et motos avec les clubs partenaires.



Buvette et restauration sur place + coin gourmand

Exposition de vieilles motos et voitures, concert, diverses animations… Pour cette 10ème édition, les Usa seront mis à l’honneur

+33 6 06 59 19 74

Au programme de cette 10ème édition – spécial US :

11h : danse country avec country Fos

11h30 : présentation de voitures spécial US

12h : inauguration et vin d’honneur

12h30-13h30 : repas

13h30 : 2ème présentation de voitures spécial US

14h30-16h : concert avec le groupe Big Fat Papa’z

15h30 : danse country avec country Fos

et toute la journée : Expo de voitures anciennes et motos avec les clubs partenaires.



Buvette et restauration sur place + coin gourmand

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres

dernière mise à jour : 2022-04-07 par