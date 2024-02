« Vieilles forêts » : de rares trésors à conserver Muséum de Toulouse Toulouse, vendredi 5 avril 2024.

« Vieilles forêts » : de rares trésors à conserver Conférence coproduit avec le GREP. Avec Laurent Larrieu à l’Auditorium du Muséum de Toulouse. Vendredi 5 avril, 12h30 Muséum de Toulouse Accès libre et gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T12:30:00+02:00 – 2024-04-05T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T12:30:00+02:00 – 2024-04-05T14:00:00+02:00

« Vieilles forêts » : de rares trésors à conserver. Conférence « Midi-Science » à l’Auditorium du Muséum avec Laurent Larrieu.

Evènement coproduit avec le Groupe de Recherche pour l’Éducation et la Prospective de Midi-Pyrénées (GREP, association de médiation scientifique et culturelle).

S’y promener le dimanche, rafraîchir l’atmosphère, la voir partir en fumée. Nous utilisons ses ressources et nous lui demandons beaucoup, mais la connaît t-on vraiment ? La forêt française couvre 31 % de l’hexagone. Elle constitue un véritable conservatoire de notre biodiversité territoriale en abritant une grande part du vivant. Apprenons à mieux la connaître, à comprendre son importance dans l’équilibre et la santé de notre territoire métropolitain. Discutons de quelles stratégies de préservation et de développement de la forêt française seront les plus adaptées pour répondre aux défis d’aujourd’hui et à la maintenir vivante.

Intervenant :

Laurent Larrieu, Docteur en écologie forestière INPT Toulouse. Agent du Centre National de la Propriété Forestière. Chercheur à l’INRAE laboratoire Dynamique & Écologie des Paysages Agriforestiers. Membre des conseils scientifiques des Parcs Nationaux des Pyrénées et du Mercantour et du comité scientifique du Plan National d’Action « Vieux bois et forêts subnaturelles ».

Date et horaire :

Vendredi 5 avril, de 12h30 à 14h

+ d’infos :

Dès 7 ans

Durée : 1h30

Accès libre et gratuit, sans inscription

Accès pour personne à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous : auditorium du Muséum

—

Crédit image : James_Wheeler

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://grep-mp.org/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

conférence grep