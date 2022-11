Marché de Noël à Vieille-Toulouse 2022 Vieille-Toulouse Vieille-Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vieille-Toulouse

Marché de Noël à Vieille-Toulouse 2022 Vieille-Toulouse, 13 décembre 2022, Vieille-Toulouse. Marché de Noël à Vieille-Toulouse 2022 Mardi 13 décembre, 17h30 Vieille-Toulouse

entrée libre

Marché de Noël Vieille-Toulouse place du village Vieille-Toulouse 31320 Haute-Garonne Occitanie Le comité des fêtes et la mairie de Vieille-Toulouse vous invite pour le marché de Noël 2022, se tiendra à Vieille-Toulouse,

le mardi 13 décembre 2022 dès 17h30.

Le pére-Noël sera présent et ravi de faire une jolie photo avec vous.

Vous pourrez également faire une balade en caléche et vous restaurer sur place avec de nombreux stands gourmands.

Présence également de stands artisanaux et nos commercants habituels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T17:30:00+01:00

2022-12-13T22:00:00+01:00

