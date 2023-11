MARCHÉ DE NOËL Vieille-Toulouse, 19 décembre 2023, Vieille-Toulouse.

Vieille-Toulouse,Haute-Garonne

Le marché de plein vent se met aux couleurs de Noël..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 19:00:00. .

Vieille-Toulouse 31320 Haute-Garonne Occitanie



The open-air market is decked out in Christmas colors.

El mercado al aire libre se engalana con los colores navideños.

Der Freiluftmarkt erstrahlt in weihnachtlichen Farben.

Mise à jour le 2023-11-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE