ESCAPE GAME ITINÉRANT D’HALLOWEEN Vieille Porte, rue de l’Eglise / Le Vieux-Hombourg Hombourg-Haut, 31 octobre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Escape game itinérant au départ de la Vieille Porte, dans le bourg médiéval de Hombourg-Haut. Départ toutes les demi-heures, dernier départ à 20h. Sur inscription auprès du centre social ACCES. À l’issue de l’animation, un moment convivial est organisé pour les participants.. Tout public

Mardi 2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. 0 EUR.

Vieille Porte, rue de l’Eglise / Le Vieux-Hombourg rue de l’église

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Escape game departing from the Vieille Porte, in the medieval town of Hombourg-Haut. Departure every half-hour, last departure at 8pm. Registration required at the ACCES social center. At the end of the animation, a convivial moment is organized for the participants.

Juego de escape con salida desde la Vieille Porte, en la ciudad medieval de Hombourg-Haut. Salidas cada media hora, la última a las 20.00 horas. Inscripción obligatoria en el centro social ACCES. Al final de la actividad, se organiza un momento de convivencia para los participantes.

Wanderndes Escape Game mit Start am Alten Tor in der mittelalterlichen Stadt Hombourg-Haut. Abfahrt alle halbe Stunde, letzte Abfahrt um 20 Uhr. Nach Anmeldung beim Sozialzentrum ACCES. Am Ende der Animation wird ein geselliger Moment für die Teilnehmer organisiert.

Mise à jour le 2023-10-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH