HISTOIRE ET MERVEILLES AU VIEUX-HOMBOURG Vieille Porte, rue de l’Eglise Hombourg-Haut, 30 juin 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Visite conçue pour les familles et les enfants. Téléportés au Moyen-Âge, vous découvrirez des créatures mythiques, vous soignerez des malades, apprendrez l’art de l’héraldique et entrerez dans un conte de Hombourg. Parfait pour resserrer les liens parents-enfants ou avec vos petits-enfants, vous accomplirez des petits jeux ensemble pour une après-midi drôle et ludique, tout en apprenant quelques éléments de la vie d’antan. Sur réservation auprès de l’Office de tourisme.. Tout public

Mercredi à 16:00:00 ; fin : . 4 EUR.

Vieille Porte, rue de l’Eglise rue de l’église

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



A tour designed for families and children. Transported back to the Middle Ages, you will discover mythical creatures, heal the sick, learn the art of heraldry and enter a Homburg fairy tale. Perfect for bonding with your parents or grandchildren, you will play games together for a fun afternoon, while learning about life in the past. On reservation at the Tourist Office.

Una visita diseñada para familias y niños. Trasladados a la Edad Media, descubrirán criaturas míticas, curarán a enfermos, aprenderán el arte de la heráldica y se adentrarán en un cuento de hadas de Homburg. Perfecto para estrechar lazos con sus padres o nietos, jugarán juntos para pasar una tarde lúdica y divertida, mientras aprenden sobre la vida en el pasado. Previa reserva en la Oficina de Turismo.

Für Familien und Kinder konzipierte Tour. Beamen Sie sich ins Mittelalter zurück, entdecken Sie Fabelwesen, heilen Sie Kranke, lernen Sie die Kunst der Heraldik kennen und tauchen Sie in ein Homburger Märchen ein. Perfekt, um die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern oder mit Ihren Enkeln zu festigen. Sie werden gemeinsam kleine Spiele absolvieren und so einen lustigen und unterhaltsamen Nachmittag verbringen, während Sie etwas über das Leben in früheren Zeiten lernen. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH