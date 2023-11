JEU DE PISTE « CASSE-NOISETTE » Vieille Porte, rue de l’Eglise Hombourg-Haut, 24 novembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Cette année, pour les fêtes de Noël, un grand jeu de piste sur le thème de Casse-Noisette vous attend à Hombourg-Haut. Le jeu, aussi ludique que poétique, vous emmènera dans les rues historiques et décorées de cette Petite Cité de Caractère, au travers d’un tout nouvel itinéraire. Au cours de votre aventure, vous déambulerez dans des rues où chevaliers, forgerons et musiciens renommés ont marqué les siècles, le tout saupoudré de la magie des fêtes. Brochure du jeu en téléchargement gratuit ou en papier dans les locaux de l’Office de tourisme.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 fin : 2023-12-30 . 0 EUR.

Vieille Porte, rue de l’Eglise rue de l’église

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



This year, for the Christmas festivities, a Nutcracker-themed treasure hunt awaits you in Hombourg-Haut. The game, as playful as it is poetic, will take you through the historic and decorated streets of this « Petite Cité de Caractère », following a brand new itinerary. During your adventure, you’ll wander through streets where knights, blacksmiths and famous musicians have marked the centuries, all sprinkled with the magic of the festive season. Game brochure available to download free of charge, or in hard copy from the Tourist Office.

Este año, con motivo de las fiestas navideñas, le espera en Hombourg-Haut una gran búsqueda del tesoro sobre el tema de El Cascanueces. El juego, tan lúdico como poético, le llevará por las calles históricas y decoradas de esta Petite Cité de Caractère, siguiendo un itinerario inédito. Durante su aventura, deambulará por calles en las que caballeros, herreros y músicos famosos han dejado su huella a lo largo de los siglos, todo ello salpicado de la magia de la época festiva. Folleto del juego disponible para descargar gratuitamente o en papel en la Oficina de Turismo.

Dieses Jahr erwartet Sie zu Weihnachten in Hombourg-Haut eine große Schnitzeljagd zum Thema « Der Nussknacker ». Das ebenso spielerische wie poetische Spiel führt Sie auf einer ganz neuen Route durch die historischen und geschmückten Straßen dieser Petite Cité de Caractère. Im Laufe Ihres Abenteuers werden Sie durch Straßen schlendern, in denen Ritter, Schmiede und berühmte Musiker die Jahrhunderte geprägt haben, und das Ganze mit dem Zauber der Feste bestreuen. Broschüre des Spiels als kostenloser Download oder in Papierform im Fremdenverkehrsamt.

