RANDONNEE PEDESTRE SUR LE THEME DU CANAL D'ORLEANS
Dimanche 21 janvier 2024, 08h00, 11h00
Vieille-Maison-sur-Joudry

Début : 2024-01-21T08:00:00+01:00 – 2024-01-21T11:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T11:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00 Participez à une randonnée pédestre à Vieilles-Maisons-sur-Joudry sur le thème du canal d’Orléans, de son histoire et de sa marine.

Une randonnée de 13 km commentée, sur un site faisant parti du « patrimoine remarquable du Loiret »

INFOS PRATIQUES:

Niveau de difficulté: moyen.

Chaussures de randonnée basse ou haute conseillées

Prévoir 1 litre d’eau et une barre céréale ou autre.

Vêtements adaptés en fonction de la météo.

