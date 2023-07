Jour de fête Vieille Halle Bracieux, 16 septembre 2023, Bracieux.

Jour de fête 16 et 17 septembre Vieille Halle 1er étage

Plongez au sein des fêtes de village d’autrefois dans le Loir-et-Cher, qui ponctuaient la vie quotidienne !

Photos, objets et souvenirs vous feront revivre la joie et l’exhubérance de tous les types de fêtes : cavalcades, assemblées, comices, processions religieuses, spectacles, bals et fanfares.

Vieille Halle Place de la Halle, 41250 Bracieux Bracieux 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 46 42 37 La Halle de Bracieux est une halle à étage qui figurait déjà sur un plan terrier de 1624. Elle a été remaniée et renforcée au XIXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Bracieux sur les traces du passé