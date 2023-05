Exposition « 30+5 peintres – collection de la Ville & artistes invités » Vieille Eglise Saint Vincent, 13 mai 2023, Mérignac.

Exposition « 30+5 peintres – collection de la Ville & artistes invités » 13 mai – 23 juillet Vieille Eglise Saint Vincent

La collection d’art de la Ville de Mérignac se compose de photographies, de sculptures, d’oeuvres graphiques et de peintures : une collection hétéroclite qui balaie trois siècles de création, du 19e au 21e siècle.

Attachée aux peintres locaux, la commune possède des tableaux de Robert Charazac, Charles Cante, Mildred Bendall, Pierre Sudré, Jac Belaubre… Mérignac fait le lien entre les époques et les talents : du 13 mai au 23 juillet, leurs toiles seront exposées à la Vieille Église et dialogueront avec le travail de cinq peintres contemporains bordelais – Tatiana Defraine, Maya Andersson, Priscille Claude, Simon Rayssac et Franck Garcia.

Commisaire de l’exposition : Élisa Mistrot

Dans le même temps, les oeuvres photographiques de la collection municipale seront à découvrir au parc du Vivier.

Les plus

Tout au long de la saison culturelle, la Ville de Mérignac programme de nombreux rendez-vous originaux vous permettant de découvrir les expositions proposées à la vieille église. Visites et ateliers sont conduits par notre médiatrice culturelle, par des intervenants ou des artistes invités. Rencontres & conférences vous permettent d’échanger avec des artistes ou des intervenants choisis spécialisés.

Visites, ateliers et événements gratuits

Réservation par téléphone : 05 56 18 88 62 ou par mail : directiondelaculture@merignac.com

Visites & ateliers en famille

Samedis 3 juin, 17 juin, 1er juillet – 10h30-12h

À partir de 6 ans Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte Regarder les oeuvres, échanger, réfléchir, poser des questions… Participez en famille à une visite guidée spécialement conçue pour les enfants et les parents. Cette visite est suivie d’un atelier créatif et amusant qui animera votre découverte de l’exposition « 30+5 Peintres – Collection de la Ville & Artistes invités ».

Visites commentées

Vendredi 9 juin – 18h30-19h30

Samedi 17 juin – 15h-16h

Notre médiatrice culturelle vous propose de découvrir l’exposition « 30+5 PEINTRES Collection de la Ville & Artistes invités » Au fil de la visite, elle vous raconte l’histoire de la collection de Mérignac et décode avec vous les oeuvres exposées.

Visite commentée avec interprète L.S.F

Vendredi 23 juin – 18h30-19h30

À la Vieille église de Mérignac, les visiteurs sourds et malentendants sont accueillis pour découvrir l’exposition, accompagnés d’une médiatrice et d’un interprète en Langue des Signes Française. Ouverte au public entendant, les visites commentées sont bilingues, simultanément traduites en L.S.F pour réunir signants et entendants.

Visite commentée par la commissaire de l’exposition

Les samedis : 3 juin, 1er juillet et 22 juillet – 15h-16h

Jeudi 8 juin – 17h30-18h30

Elisa Mistrot, guide-conférencière et commissaire de l’exposition, vous propose des visites commentées ; à travers les oeuvres exposées, elle vous raconte l’histoire de la collection de Mérignac et de la peinture à Bordeaux aux XIXe et XXe siècles. Un voyage en partance de 1867 et traversant jusqu’à nos jours, un flamboyant fragment de peinture girondine.

Conférence de Dominique Dussol

Jeudi 8 juin – 18h30-20h

À la suite de la visite commentée par la commissaire de l’exposition de 17h30 à 18h30, Dominique Dussol, historien de l’art et grand spécialiste de la peinture girondine, vous propose une conférence consacrée aux mouvements picturaux bordelais des XIXe et XXe siècles. Il reviendra plus en profondeur sur cette histoire de l’art local, souvent méconnue et pourtant si passionnante.

Vieille Eglise Saint Vincent Vieille Eglise Saint Vincent Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:directiondelaculture@merignac.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-07-23T14:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00