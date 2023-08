Profitez du festival cinéma Trintignant Vieille église Saint-Hilaire-d’Ozilhan, 17 septembre 2023, Saint-Hilaire-d'Ozilhan.

Profitez du festival cinéma Trintignant Dimanche 17 septembre, 14h00, 18h00 Vieille église Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité.

L’hommage à l’acteur, réalisateur, Jean-Louis TRINTIGNANT, se poursuit avec une seconde projection gratuite.

Pour rendre hommage à cette figure du cinéma français et à ses 66 ans de carrière et 140 films, la Communauté de Communes du Pont du Gard vous propose la projection du film « Le grand silence », western de 1969 réalisé par Sergio CORBUCCI, avec Jean-Louis TRINTIGNANT, Klaus KINSKI, Frank WOLFF.

Dans la province de l’Utah, aux États-Unis. Le froid extrême de cet hiver 1898 pousse hors-la-loi, bûcherons et paysans affamés à descendre des forêts et à piller les villages. Les chasseurs de primes abusent de cette situation. Le plus cruel se nomme Tigrero. Mais un homme muet, surnommé « Silence », s’oppose bientôt à eux…

Vieille église Rue des remparts, 30210 Saint-hilaire-d’Ozilhan Saint-Hilaire-d’Ozilhan 30210 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:45:00+02:00