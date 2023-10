Les P’tits Curieux le long des rigoles royales Vieille-Église-en-Yvelines Vieille-Église-en-Yvelines, 12 février 2023, Vieille-Église-en-Yvelines.

Les P’tits Curieux le long des rigoles royales

Que diriez-vous de vous balader sur les bords de l’étang et des aqueducs de Vieille-Eglise-en-Yvelines ? Une sortie nature à faire en famille pour prendre un bon bol d’air frais et passer un agréable moment reposant au bord de l’eau en plein cœur de la Réserve Naturelle Nationale « Étangs et Rigoles d’Yvelines ». Un lieu chargé d’histoire, parfait pour se balader dans une atmosphère calme et naturelle en traversant un village authentique. La biodiversité des zones humides, forestières et urbaines pourront être appréhendée.

Durée : 3 h – Boucle de 5 km Public : adultes, enfants + 6 ans, praticables pour les personnes en fauteuils roulants.

Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et donc subventionnée.

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-p-tits-curieux-le-long-des-rigoles-royales-2023

