Thaon Visite guidée de la vieille église de Thaon Vieille église de Thaon Thaon, 16 septembre 2023, Thaon. Visite guidée de la vieille église de Thaon 16 et 17 septembre Vieille église de Thaon les bénévoles de l’AVET se feront un plaisir de donner de nombreuses explications sur les églises qui se sont succédé en ce lieu magique. Les résultats des fouilles archéologiques et anthropologiques seront développés et les travaux de restauration à venir seront expliqués Vieille église de Thaon 15 Grande-Rue, 14610 Thaon Thaon 14610 Calvados Normandie 06 03 98 70 01 http://vieilleeglisedethaon.free.fr L’église des XI-XIIe siècle est un joyau de l’art roman, classée dès 1840. Elle est située au creux d’un joli vallon, près du cours de la Mue, avec un environnement boisé. Sa façade sud possède un décor en damier des plus remarquables. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

