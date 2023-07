Festillésime41 – « Fleurissons en chansons » à Artins Vieille église Artins, 15 juillet 2023, Artins.

Artins,Loir-et-Cher

L’ensemble Clément Janequin interprète des chansons de la Renaissance autour de l’Italie et de son influence. Son luthiste Eric Bellocq fera entendre ces mêmes chansons ornées par les diminutions des compositeurs virtuoses de l’Italie de la Renaissance..

Samedi 2023-07-15 20:30:00 fin : 2023-07-15 . EUR.

Vieille église

Artins 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Ensemble Clément Janequin performs Renaissance songs about Italy and its influence. Its lutenist Eric Bellocq will perform these same songs, adorned with the diminutions of the virtuoso composers of Renaissance Italy.

El conjunto Clément Janequin interpreta canciones renacentistas sobre Italia y su influencia. Su laudista Eric Bellocq interpretará estas mismas canciones adornadas con las diminuciones de los virtuosos compositores de la Italia renacentista.

Das Ensemble Clément Janequin spielt Lieder aus der Renaissance, die sich um Italien und seinen Einfluss drehen. Sein Lautenist Eric Bellocq wird dieselben Lieder zu Gehör bringen, verziert mit den Diminutionen der virtuosen Komponisten aus dem Italien der Renaissance.

