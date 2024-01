Mayra Andrade vieille charité Marseille, 4 juillet 2024, Marseille.

Mayra Andrade Jeudi 4 juillet 2024, 21h00 vieille charité De 15 à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-04T21:00:00+02:00 – 2024-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-04T21:00:00+02:00 – 2024-07-04T23:00:00+02:00

Des chansons d’été éternel qui effacent les brumes et les froids, Mayra Andrade fait entendre les couleurs radieuses et les rythmiques soyeuses. Ses mélodies enlevées englobent tout le vaste mouvement du monde, en créole capverdien, en anglais, en français, en portugais, elle nous entraine dans un mouvement aventureux, tendre, inattendu.

« Je veux une musique qui soit le reflet de ma vie » : la vie d’une femme, artiste d’aujourd’hui. Dans le décor magique et intime de la vieille charité, la chanteuse capverdienne accompagnée de son complice, le guitariste Djodje Almeida, nous invite à redécouvrir l’origine et l’essence de ses chansons de ‘Navega’ (2006), à ‘Manga’ (2019).

Mayra Andrade : voix | Djodje Almeida : guitare

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.marseillejazz.com/billetterie/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]