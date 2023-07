Tighri Uzar vieille charité Marseille, 20 juillet 2023, Marseille.

La formation artistique Tighri Uzar est composée de trois femmes algériennes, les sœurs Ammour, originaires de Yakouren.

Elles sont les interprètes de chants kabyles traditionnels. A cappella, accompagnées de percussion ou de guitare sèche.

«Tighri Uzar est une formation artistique qui perpétue le chant ancestral kabyle. Composée de trois jeunes femmes, originaires de la région de Yakouren, dans la wilaya de Tizi Ouzou, elles sont les représentantes de ce genre de chant et se qualifient comme protectrices de ce patrimoine immatériel, issu de la Kabylie.

Nadia, Samia et Naima Ammour sont des sœurs et se sont engagées dans l’interprétation et la transmission de cette poésie venue de loin, dans l’histoire. Elles interprètent ces chants traditionnels a cappella ou accompagnés de percussions, derbouka ou bendir, ou d’une guitare sèche. Leurs chants, qui ont traversé les siècles, expriment divers thèmes, l’amour, la joie, l’exil, la condition de la femme…

Animées par le désir de préserver et de transmettre ce patrimoine, elles recueillent depuis des années ces chants et airs. Leur première source fut leur mère et par la suite les anciens qui font appel à leur mémoire. Cette poésie accompagnait la vie quotidienne des villageois, dans la joie ou la tristesse. « La voix de notre mère nous a bercé pendant toute notre enfance. Elle maitrisait ce genre de chant qu’elle a à son tour appris avec notre grand-mère. Mes sœurs et moi-même avions un intérêt voire une passion pour cette poésie populaire d’où notre engagement à la perpétuer et à la faire revivre pour les générations futures dans des supports médiatiques. Notre objectif n’est pas mercantile mais seulement offrir l’occasion de revisiter ce patrimoine », a estimé Samia Ammour. »

Karima Dehiles .

vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

