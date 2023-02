VIEILLARDISES CENTRE CULTUREL ECULLY Catégories d’Évènement: Écully

Rhône

VIEILLARDISES CENTRE CULTUREL, 22 février 2023, ECULLY. VIEILLARDISES CENTRE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2023-02-22 (2023-02-22 au ) 11:00. Tarif : 6.0 à 6.0 euros. THEATRE D’OBJETSPour beaucoup d’entre nous entrer dans un Ehpad ou un hôpitalest une expérience souvent confrontante et délicate. Avec Vieillardises, c’est donner aux enfants des nouvelles de leurspapis, mamies, là où ils sont, et comme ils sont. Partant de véritables rencontres en hôpital gériatrique etEhpad, amusant, fantaisiste, jamais cynique ou misérabiliste, ce spectacle veut aborder avec délicatesse et humour lesquestions fondamentales du temps, de la mémoire, du lien, de l’accompagnement.À travers ces vieux-là, chacun peut d’ailleurs se retrouver. La solitude, l’impuissance, sont autant de sentiments auxquels toutêtre humain est confronté. Tout comme la joie de la compagnie, le rire, la gourmandise, un bon coup de gueule, la tendresse sont lesantidotes universels de ces états douloureux. Décor de cartons, pour former des chambres d’hôpital, ce théâtred’objet est une retranscription poétique. Écriture : Marion Cordier – Comédiennes : Marion Cordier et Eugénie Leclercq – Mise enscène : Aude Maury, Julien Reneaut – Lumières : Olivier Epp – Décor : Anabel StrehaianoCostumes : Anne Dumont. Votre billet est ici CENTRE CULTUREL ECULLY 21, avenue Edouard Aynard Rhone THEATRE D’OBJETS Pour beaucoup d’entre nous entrer dans un Ehpad ou un hôpital est une expérience souvent confrontante et délicate. Avec Vieillardises, c’est donner aux enfants des nouvelles de leurs papis, mamies, là où ils sont, et comme ils sont. Partant de véritables rencontres en hôpital gériatrique et Ehpad, amusant, fantaisiste, jamais cynique ou misérabiliste, ce spectacle veut aborder avec délicatesse et humour les questions fondamentales du temps, de la mémoire, du lien, de l’accompagnement. À travers ces vieux-là, chacun peut d’ailleurs se retrouver. La solitude, l’impuissance, sont autant de sentiments auxquels tout être humain est confronté. Tout comme la joie de la compagnie, le rire, la gourmandise, un bon coup de gueule, la tendresse sont les antidotes universels de ces états douloureux. Décor de cartons, pour former des chambres d’hôpital, ce théâtre d’objet est une retranscription poétique. Écriture : Marion Cordier – Comédiennes : Marion Cordier et Eugénie Leclercq – Mise en scène : Aude Maury, Julien Reneaut – Lumières : Olivier Epp – Décor : Anabel Strehaiano Costumes : Anne Dumont. . EUR6.0 6.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Écully, Rhône Autres Lieu CENTRE CULTUREL Adresse 21, avenue Edouard Aynard Ville ECULLY Tarif 6.0-6.0 lieuville CENTRE CULTUREL ECULLY Departement Rhone

CENTRE CULTUREL ECULLY Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecully/

VIEILLARDISES CENTRE CULTUREL 2023-02-22 was last modified: by VIEILLARDISES CENTRE CULTUREL CENTRE CULTUREL 22 février 2023 CENTRE CULTUREL ECULLY

ECULLY Rhone