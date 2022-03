Vieil homme L’Azimut – Le Pédiluve Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Vieil homme
L'Azimut – Le Pédiluve, 15 mai 2022, Châtenay-Malabry.

L’Azimut – Le Pédiluve, le dimanche 15 mai à 15:15

Tout près de nous, deux conteuses nous font découvrir l’histoire d’un vieil homme, esclave toute sa vie, qui réapprend à vivre lorsqu’il se retrouve à devoir traverser une forêt avec un molosse à ses trousses. Inspirant et bouleversant !

Gratuit

Patrick Chamoiseau / Sandrine De Géa, Ana Laura Nascimento
L'Azimut – Le Pédiluve
254 avenue de la Division Leclerc – 92290 Châtenay-Malabry

2022-05-15T15:15:00 2022-05-15T16:15:00

