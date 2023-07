Exposition : la médecine médiévale Vieil arsenal Ivry-la-Bataille, 16 septembre 2023, Ivry-la-Bataille.

Exposition : la médecine médiévale 16 et 17 septembre Vieil arsenal

Exposition La Médecines Médiévale : Qui? Quoi? Comment?

Vieil arsenal Place de l’Eglise, 27540 Ivry-la-Bataille Ivry-la-Bataille 27540 Eure Normandie 06 21 34 31 25 http://www.ville-ivry-la-bataille.fr [{« type »: « link », « value »: « http://ivry-lesvieillespierres.fr »}] Construit en 1899 et opérationnel jusqu’en 1973, l’ancien bâtiment a servi de garage aux anciens véhicules utilitaires et au matériel technique de la commune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association Les Vieilles Pierres