Saint-Marcel Place du 19 mars 1962 Ain, Saint-Marcel Vie Hier à Aujourd’hui Place du 19 mars 1962 Saint-Marcel Catégories d’évènement: Ain

Saint-Marcel

Vie Hier à Aujourd’hui Place du 19 mars 1962, 19 septembre 2021, Saint-Marcel. Vie Hier à Aujourd’hui

Place du 19 mars 1962, le dimanche 19 septembre à 10:00

**Vie Hier à Aujourd’hui** **Exposition** de matériels, outils, livres, photos, films, récits sur la vie “hier” et “aujourd’hui” Nous recueillerons vos dessins, vos témoignages. Enfants, Adolescents, Adultes, **vous serez AUTEUR-ACTEUR d’un ouvrage** à réaliser avec l’association organisatrice (SMHA). Vous serez les bienvenus de **9 h 30 à 17 h 30. Salle des associations de St MARCEL (AIN) Suivre les flèches jaunes !**

Entrée libre. Merci de nous indiquer l’heure approximative de votre venue. Vous pouvez également téléphoner pour plus d’informations. Par avance, merci de votre participation.

JEP avec exposition de matériels, outils, photos, objets divers, films, récits de la ville, de la campagne. Vie d’Hier à Vie d’Aujourd’hui.Soyons auteurs-acteurs d’un ouvrage. Place du 19 mars 1962 Saint-Marcel 01390 Saint-Marcel Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Saint-Marcel Autres Lieu Place du 19 mars 1962 Adresse Saint-Marcel 01390 Ville Saint-Marcel lieuville Place du 19 mars 1962 Saint-Marcel