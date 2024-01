Ce qui nous relie, avec Claude Bathany et Antoine Philias Vie du citoyen Rennes, 3 février 2024, Rennes.

Dans un coin de Bretagne en bord de mer, un gentil « loser » promène sa carcasse et ses regrets au milieu d’une petite foule de personnages à la fois ordinaires et pittoresques. Avec un humour corrosif, Claude Bathany tisse des rencontres, des souvenirs, et finit par révéler comment un grand malheur peut faire lien entre les êtres. À la veille de la crise sanitaire, Elliot, le héros d’Antoine Philias, quitte Rennes pour Cholet et la maison de son grand-père près d’un centre commercial. C’est là, avec ceux qui gravitent dans ces zones anonymes, qu’il va nouer des relations amicales ou amoureuses… Deux textes d’une grande sensibilité qui puisent dans l’ordinaire le sel de nos vies.

Claude Bathany, Desperado sur le rivage (éd. Métailié).

Antoine Philias, Plexiglas (éd. Asphalte).

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

