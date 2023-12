Reprendre vie, la littérature pour Yannick Haenel Vie du citoyen Rennes, 2 février 2024, Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T17:30:00+01:00 – 2024-02-02T18:30:00+01:00

Yannick Haenel fait partie des écrivains contemporains français majeurs. Son œuvre prend trois directions : des essais sur des peintres (Le Caravage, Adrian Ghenie et tout récemment Francis Bacon) ; l’écriture du réel, comme dans le livre Notre solitude, qui retrace son expérience du procès des attentats de janvier 2015 ; des romans, dont Cercle, Jan Karski, Tiens ferme ta couronne ou encore le jubilatoire Trésorier-payeur.

La lancinante question du désir, qui pour lui est la vie même, traverse son travail : qui suis-je ? Et comment trouver le salut, alors que le mal est à l’œuvre dans l’espèce humaine ? Ses livres offrent plusieurs entrées au lecteur, il peut s’attacher à l’histoire mais aussi poursuivre un questionnement politique et éthique. Yannick Haenel co-anime la revue Ligne de risque et lance ce printemps une nouvelle revue littéraire, Aventures (éd. Gallimard), un espace où faire émerger de nouveaux désirs de nouvelles paroles.

Yannick Haenel, Bleu Bacon (éd. Stock).

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

