Vie de voyou Marseille 2e Arrondissement, 7 février 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Vie de voyou

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil

2023-02-07 – 2023-02-11

10 23 Braqueur spécialisé dans les attaques de fourgons blindés, de banques et de sociétés informatiques, connu pour ses évasions rocambolesques, dont la plus spectaculaire, par hélicoptère, fut qualifiée « d’évasion du siècle », Rédoine Faïd a voulu faire de sa vie une oeuvre dont il serait la star. Écrite à partir de divers matériaux (interviews, comptes-rendus de séances, entretiens radio), la pièce met en scène bien plus qu’une figure, elle dépeint toute une époque, convoquée symboliquement sur le plateau de télévision qui lui sert de décor. Entre réflexes sécuritaires et fascination pour la transgression, se pose l’éternelle question de la liberté.



Librement inspiré de l’affaire Rédoine Faïd

Conception, écriture et mise en scène : Jeanne Lazar

Son : Anouk Audart

Lumière : Clarisse Bernez-Cambot Labarta

Scénographie : Anouk Maugein

Collaboration Artistique : Garance Bonotto

Régie Générale : Louisa Mercier

Regard dramaturgique : Camille Louis



Avec Marie Levy, Élizabeth Mazev, Barthélémy Meridjen et Morgane Vallée, Jean-Baptiste Verquin et le musicien François Guyot



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

Librement inspirée de l’histoire de Rédoine Faïd, Jeanne Lazar fait la chronique haletante de l’histoire politique, judiciaire et médiatique des années 2000.

