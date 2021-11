Vie de voyou • Compagnie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé Maison Folie Wazemmes, 7 janvier 2022, Lille.

Vie de voyou • Compagnie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé

Maison Folie Wazemmes, le vendredi 7 janvier 2022 à 20:00

Pour lui, raconter ses exploits est aussi important que de les commettre. Il veut être une star. Dans ce spectacle, on suit sa cavale fantasmée à travers ce que choisissent d’en retenir les journalistes. C’est une pièce de groupe, où chaque personnage – braqueur, journaliste, juge – tente au mieux de faire son travail. On plonge avec eux dans l’histoire médiatique et judiciaire des années 2010. —————— Durée : 1h30 à partir de 12 ans [Billetterie](https://billetterie-spectacles.lille.fr/fr-FR/accueil) : 10 € tarif plein / 6 € tarif réduit / 1 Crédit Loisirs —————— Conception, écriture et mise en scène Jeanne Lazar / Avec Halory Goerger, Marie Levy , Élizabeth Mazev, Barthélémy Meridjen et Morgane Vallée / Orgue : François Guyot / Son : Anouk Audart / Lumière : Clarisse Bernez-Cambot Labarta / Scénographie : Anouk Maugein / Collaboration Artistique : Garance Bonotto / Régie Générale : Louisa Mercier Production : Il faut toujours finir ce qu’on a commencé Coproductions : le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création, Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production, La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts-de-France, Pays d’Oise et d’Halatte, Le Manège Maubeuge – Scène nationale transfrontalière, maisons Folie – Ville de Lille Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, Valenciennes Métropole, du conseil régional Hauts-de-France et du Ministère de la Culture et de la Communication Remerciement à La Rose des vents Scène nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq. Les dialogues tenus par l’avocate sont issus d’un article du Nouvel Obs écrit par Elsa Vigoureux et paru le 27 février 2020 Remerciement à Constance Debré pour l’extrait de Love me tender et ses interviews.

Jeanne Lazar adapte librement l’histoire de Rédoine Faïd, braqueur connu pour ses évasions spectaculaires.

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord



