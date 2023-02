VIE DE FAMILLE, GENERATION II COMPAGNIE TRACTION THEATRE DU CLOITRE BELLA BELLAC Catégories d’Évènement: Bellac

VIE DE FAMILLE, GENERATION II COMPAGNIE TRACTION THEATRE DU CLOITRE BELLA. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 20:00. Tarif : 18.8 euros. Claire Durand-Drouhin nous montre avec Vie de famille, génération II, une autre vision des corps. Les 6 interprètes de la pièce -quatre danseurs et deux patients de l'hôpital psychiatrique de Limoges- confrontent leurs différences, expriment leurs souvenirs et jouent avec les rapports familiaux. Compagnie Traction. THEATRE DU CLOITRE BELLA BELLAC RUE LAFAYETTE Haute-Vienne

