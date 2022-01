Vie chrétienne et hospitalité Église Saint-Eustache Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lors de cette rencontre, la sœur Véronique Marron proposera une réflexion sur tout ce que représentent les défis de ce que l’on pourrait appeler « l’art d’accueillir ». La question de fond est de faire droit au commandement évangélique de reconnaître en tout homme ou toute femme un prochain(e). La parabole du « bon samaritain » est sur cette question un marqueur. Mais chacun pressent immédiatement la difficulté d’une telle exigence avant d’en percevoir la possible fécondité… Comment baliser le chemin d’une réponse heureuse au commandement d' »aimer son prochain comme soi-même » ? Comment relever le défi de ce que Jean-Paul II a appelé une « civilisation de l’amour » et celui de l’hospitalité que le pape François ne cesse d’appeler de ses vœux ? ** »Accueillir pour témoigner »Les enjeux d’une culture de l’hospitalité** _Dans le cadre des « Quatre regards sur le monde, quatre rendez-vous décembre 2017 – mars 2018 à Saint-Eustache »_

Entrée libre

conférence de Sœur Véronique MARGRON, théologienne Église Saint-Eustache 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-01-09T20:00:00 2018-01-09T22:00:00

