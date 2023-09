Concert et Récital Kristian Paul Vidouze – Eglise Vidouze, 30 septembre 2023, Vidouze.

Concert et Récital Kristian Paul Samedi 30 septembre, 18h00 Vidouze – Eglise Libre participation

Programme :

> 18h Concert PIANO – Tobias AUER

> 19h : Vernissage / Dédicace – AUDREE DOREAU

> 20h30 : Récital

KRISTIAN PAUL (BARYTON) / TOBIAS AUER (Piano)

Cette soirée de prestige vous offrira l’occasion unique d’entendre une des plusgrandes voix verdiennes françaises reconnue dans l’Europe entière. Elle vous enchantera par de magnifiques airs, sommet du répertoire opératique et sacré.Puissance et sensibilité vous feront voyager au coeur des émotions

VOIX : Baryton verdien, doté d’une très grande voix àla scène, Kristian Paul possède virtuosité,diction extrêmement claire et de grands aigusqu’exige le répertoire verdien et français.Héritier de la grande tradition française, ilchemine dans les pas de ses illustres aînés:Robert Massard, Ernest Blanc ou GabrielBacquier.

ORGUES / PIANO : Pour accompagner Kristian Paul, il fallait unclaviériste capable de répondre à cette grandevoix et de s’adapter aux répertoires tant lyriquesque sacrés, à l’orgue comme au piano.Tobias Auer a acquis à Vienne en Autriche unesolide formation avec nombre de diplômes demusicologie, mais aussi de philosophie etd’histoire.

Le café du village animé par l’association « les bienfêteurs », le traiteur antillais vidouzin « Cook & Enjoy » et le camion pizza « La Terr’in » permettront aux présents de se restaurer.

Vidouze – Eglise 65700 Vidouze Vidouze 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T18:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00

opera chant