Autistement vôtre Vidouze – Eglise Vidouze Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Vidouze Autistement vôtre Vidouze – Eglise Vidouze, 29 septembre 2023, Vidouze. Autistement vôtre Vendredi 29 septembre, 19h00 Vidouze – Eglise Libre participation Découvrez l’univers captivant de l’art gemmail à travers les oeuvres uniques créées par une artiste exceptionnelle – moi, une artiste autiste talentueuse.

Dès 18h :

Avant / après l’expo :

> 18h Concert PIANO – Tobias AUER

> 19h : Vernissage / Dédicace – AUDREE DOREAU

> 20h30 : Récital

KRISTIAN PAUL (BARYTON) / TOBIAS AUER (Piano)

Le café du village animé par l’association « les bienfêteurs », le traiteur antillais vidouzin « Cook & Enjoy » et le camion pizza « La Terr’in » permettront aux présents de se restaurer. Vidouze – Eglise 65700 Vidouze Vidouze 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:00:00+02:00

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:00:00+02:00 expo peinture @Audrée DOREAU Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Vidouze Autres Lieu Vidouze - Eglise Adresse 65700 Vidouze Ville Vidouze Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Vidouze - Eglise Vidouze latitude longitude 43.443578;-0.049052

Vidouze - Eglise Vidouze Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vidouze/