Dans l’exposition de la collection Simonow, au sein de l’ancien dortoir des moines, les élèves du lycée de L’Isle Jourdain vous proposent un reportage culturel en anglais.

Les élèves de 1ère Enseignement de Spécialité Anglais LLCE du lycée Joseph Saverne de l’Isle Jourdain ont participé à une journée de visite de l’Abbaye de Flaran le 6 décembre 2021, au cours de laquelle ils ont pu notamment participer à l’Escape Game ‘Les passeurs de temps’ et visiter l’exposition du portraitiste anglais Ken Paine.

Suite à cette visite, les élèves avaient pour objectif de produire un reportage culturel en anglais présentant le site de Flaran et l’exposition Ken Paine, en y incluant le témoignage d’autres élèves commentant une œuvre de leur choix.

Projet dans le cadre du dispositif La classe, l’oeuvre !, coordonné par Marielle Agostini, référente culture, enseignante chargée de mission CDPM32/DAAC Ac-Toulouse.

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (12ème-18ème siècle) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (classée Monument historique).

