du samedi 13 novembre au vendredi 19 novembre à EN LIGNE

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] Au programme sur [https://www.facebook.com/cubacooplille](https://www.facebook.com/cubacooplille) « Cuba, culture et société » « ELAM, l’école de médecine » « Le soleil nouveau pétrole de Cuba » « Education sexuelle, interview de Mariella Castro » « Droit à la Culture / (promotion du cinéma à petit budget) », etc. Tous les jours, le programme sera annoncé sur la page Facebook #cubacooplille. Gratuit Organisé par Cuba Coopération Lille Métropole, les Amis de Cuba Belgique et Cuba Coopération France

Gratuit – en ligne

Du 13 au 19 novembre, Cuba Coopération Lille Métropole diffusera tous les jours, sur sa page Facebook cubacooplille, des documentaires sur les thèmes sélectionnés autour du droit à l’éducation à Cuba EN LIGNE LILLE Lille Lille-Centre Nord

2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T23:00:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T23:00:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T23:00:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T23:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T23:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T23:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T23:00:00

