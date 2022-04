VIDÉOMIX projection de courts métrages Cinéma UGC Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

VIDÉOMIX projection de courts métrages Cinéma UGC Talence, 20 mai 2022, Talence. VIDÉOMIX projection de courts métrages

Cinéma UGC Talence, le vendredi 20 mai à 18:00

Projections dans le cadre de VIDÉOMIX

Gratuit

Projections dans le cadre de VIDÉOMIX Cinéma UGC Talence allée du 7ème art Talence Talence Gironde

