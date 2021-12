Videodrome • Moïse Turizer • Order89, 6 janvier 2022, .

VIDEODROME

Après avoir défendu un premier album éponyme aux quatre coins de l’Europe

pendant plus de deux ans et partagé la scène avec des incontournables tels qu’Eagulls, Protomartyr, Rendez Vous, Kap Bambino ou encore Crack Cloud,

Videodrome revient confirmer sa position de grands prêtres cathodiques du post-punk bordelais.

MOÏSE TURIZER

Formé en 2017, Moïse Turizer est un duo sonore et éclatant qui casse les codes et les genres. Entre Suicide, Chemical Brothers, Animal Collective et John Maus, le groupe puise ses influences là où règne l’énergie synthétique et distordue. Une musique brute rythmée par des percussions syncopées et sublimée par le son glaçant des guitares, quelque part entre punk, darkwave, synthwave et EBM. Après une résidence et un premier concert à la Friche Belle de Mai fin 2017, le groupe se

ORDER89

« A la croisé du post punk et des sonorités électroniques, Order89 réuni sous la même bannière Jordi, Flavien et Elliot. A l’instar de leurs pères spirituels Guerre Froide ou Indochine, les 3 garçons revendiquent leurs origines françaises. Order89 distille une sombre poésie pré mortem au fil des histoires contées par Jordi. Ils puisent leurs inspirations dans leurs propres vécus connaissant une résonance chez certaines personnes capables de s’y comparer. »

