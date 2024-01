DE BERLIN A BROADWAY / Les désarois de l’élève ToerlesS Videodrome 2 Marseille, mercredi 24 janvier 2024.

DE BERLIN A BROADWAY / Les désarois de l’élève ToerlesS ♫CINÉ CONCERT♫ Mercredi 24 janvier, 20h00 Videodrome 2

HORS LES MURS en partenariat avec le VIDEODROME

Mer. 24 & jeu. 25 – 20h

Le Vidéodrome et Nini cabaret s’unissent pour une soirée Ciné et concert!

en deux parties proposé par Nini cabaret du Non-Lieu et Les Hot Mondays

Prologue : extraits De Berlin à Broadway, sur l’œuvre de Kurt Weill par les Hot Mondays

DE BERLIN A BROADWAY (extraits) par l’Ensemble vocal Hot Mondays

Qui préfigure la montée du nazisme en Allemagne! C’est l’époque où Kurt Weill quitte l’Allemagne pour aller vers les Etats Unis en passant par la France.

Les extraits musicaux sont tirés des opéra-théâtre de 1929 à 1933 dont le fameux: Opéra de Quat’ sous.

« Les désarois de l’élève Toerless »; le film date de 1966 d’après un roman du début du siècle dernier de Robert Musil.

À la fin du XIXe siècle, Törless entre dans un internat autrichien austère et huppé. Loin des siens, le jeune élève va vivre ses premiers troubles adolescents, intellectuels et charnels. Il y fait l’expérience du désir, de l’amour, mais aussi de sa propre cruauté. Les éléments de l’histoire y préfigure la montée du nazisme par l’éducation donnée aux jeunes élèves.

LE 25 «Fantômas» de Claude Chabrol

En première : La période française de Kurt Weill

Séances films : 5 € / Rens. : 06 82 58 22 49

