Marseille Film associé à Au Gai Savoir Urbain : La Hija de la laguna de Ernesto Cabellos Damián – projection-débat Videodrome 2 Marseille, 15 octobre 2023, Marseille. Film associé à Au Gai Savoir Urbain : La Hija de la laguna de Ernesto Cabellos Damián – projection-débat Dimanche 15 octobre, 16h00 Videodrome 2 Entrée à prix libre En pleine ruée vers l’or au Pérou, Nélida Ayay Chilón, une femme militante andine capable de communiquer avec les esprits de l’eau, utilise ses pouvoirs pour empêcher une société minière de détruire le lac qu’elle considère comme sa mère. C’est le début d’une lutte des citoyen.nes contre un nouvel écocide.

avec la participation de Catherine Larrère, Thierry Paquot et Ernesto Cabellos Damián (sous réserve) Videodrome 2 49 Cours Julien 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 42 75 41 https://www.videodrome2.fr/ Café-cinéma dans le centre-ville de Marseille, sur le Cours Julien, qui réunit à la fois une salle de cinéma, un vidéoclub et un bistrot avec terrasse Adhésion annuelle indispensable à l’association À partir de 3€ 5€ la séance 2€ pour les moins de 14 ans 2€ pour les séances Jeune Public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

