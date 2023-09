Film associé à Au Gai Savoir Urbain : Geographies of solitude de Jacquelyn Mills – projection-débat Videodrome 2 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Film associé à Au Gai Savoir Urbain : Geographies of solitude de Jacquelyn Mills – projection-débat Videodrome 2 Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. Film associé à Au Gai Savoir Urbain : Geographies of solitude de Jacquelyn Mills – projection-débat Samedi 14 octobre, 18h00 Videodrome 2 Entrée à prix libre L’écologiste Zoe Lucas est venue sur l’île de Sable, une île isolée au large de la Nouvelle-Écosse, pour la première fois dans les années 1970 et vit sur cette bande de terre éloignée depuis des décennies, presque seule. Ses études sur la biodiversité de l’île ont fait de cette scientifique autodidacte une experte estimée.

avec la participation de Jean-Michel Durafour et Thierry Paquot. Videodrome 2 49 Cours Julien 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 42 75 41 https://www.videodrome2.fr/ Café-cinéma dans le centre-ville de Marseille, sur le Cours Julien, qui réunit à la fois une salle de cinéma, un vidéoclub et un bistrot avec terrasse Adhésion annuelle indispensable à l’association À partir de 3€ 5€ la séance 2€ pour les moins de 14 ans 2€ pour les séances Jeune Public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Videodrome 2 Adresse 49 Cours Julien 13006 Marseille Ville Marseille

