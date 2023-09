Film associé à Au Gai Savoir Urbain : Dark Eden de Jasmin Herold et Michael David Beamish – projection débat Videodrome 2 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Film associé à Au Gai Savoir Urbain : Dark Eden de Jasmin Herold et Michael David Beamish – projection débat Videodrome 2 Marseille, 13 octobre 2023, Marseille. Film associé à Au Gai Savoir Urbain : Dark Eden de Jasmin Herold et Michael David Beamish – projection débat Vendredi 13 octobre, 20h30 Videodrome 2 Entrée prix libre En quête d’une réponse à la question “Quel est le prix pour une vie meilleure ?”, Jasmin Herold explore Fort McMurray, dans l’extrême nord du Canada, où se trouvent le plus grand projet industriel et la troisième plus grande réserve de sables bitumeux au monde. Des gens du monde entier viennent ici pour gagner des salaires mirobolants au détriment de l’environnement…

avec la participation d’Antoine Brès et Thierry Paquot. Videodrome 2 49 Cours Julien 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 42 75 41 https://www.videodrome2.fr/ Café-cinéma dans le centre-ville de Marseille, sur le Cours Julien, qui réunit à la fois une salle de cinéma, un vidéoclub et un bistrot avec terrasse Adhésion annuelle indispensable à l’association À partir de 3€ 5€ la séance 2€ pour les moins de 14 ans 2€ pour les séances Jeune Public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

