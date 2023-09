Collection Destination série #2 – projection-débat Videodrome 2 Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Collection Destination série #2 – projection-débat Vendredi 13 octobre, 16h00 Videodrome 2 Prix libre

À l’occasion des Journées nationales d’architecture 2023, Image de ville et la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA (DRAC PACA) présentent les quatre nouveaux films de la collection Destination. Sensibiliser les publics au patrimoine architectural, donner à voir et à comprendre la diversité de l’architecture contemporaine, révéler des lieux accessibles et susciter le désir de la visite, telle est l’ambition de la collection.

Videodrome 2 49 Cours Julien 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 42 75 41 https://www.videodrome2.fr/ Café-cinéma dans le centre-ville de Marseille, sur le Cours Julien, qui réunit à la fois une salle de cinéma, un vidéoclub et un bistrot avec terrasse Adhésion annuelle indispensable à l’association À partir de 3€ 5€ la séance 2€ pour les moins de 14 ans 2€ pour les séances Jeune Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

