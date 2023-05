VIDEOCLUB par Minuit Le Consulat Voltaire, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Minuit (Dorian Rigal) / installation et vidéo.

Minuit (Dorian Rigal) est un artiste lumière et numérique résident au Consulat Voltaire. Il explore le monde nocturne et propose de cohabiter avec la nuit urbaine, symbole d’une liberté décomplexée par l’art numérique : projection architecturale, film d’animation, sculpture, céramique et réalité virtuelle.

Minuit s’inspire du dispositif Bring Your Own Beamer – BYOB, dont on trouve les premières traces à Berlin en 2010. Il s’agit d’un rassemblement participatif où les artistes apportent leurs propres projecteurs et y diffusent leurs créations vidéo. Minuit s’inscrit dans cette tradition en proposant pour Nuit Blanche une œuvre immersive et participative de plus de vingt artistes invités avec une installation dans le bâtiment iconique de la sous-station électrique, occupée par l’association à l’initiative du Consulat Voltaire.

En partenariat avec le Consulat Voltaire.

Avec le commissariat de Minuit (Dorian Rigal) et Anne Bourrassé.

Le Consulat Voltaire 14 avenue Parmentier 75011 Paris

Contact : https://www.leconsulat.org/

Dorian Rigal Minuit (Dorian Rigal)