Ramonville-Saint-Agne Salle des Fêtes Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Vidéo-projection sur l’Albanie Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Vidéo-projection sur l’Albanie Salle des Fêtes, 26 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Vidéo-projection sur l’Albanie

Salle des Fêtes, le vendredi 26 novembre à 18:30

### 18h30 : projection Grâce à ses ancêtres Illyriens et au rayonnement des civilisations voisines : Grecs, Romains, Byzantins, Ottomans… l’Albanie recèle de nombreux sites historiques et archéologiques. Au cours de votre échappée albanaise, vous naviguerez sur le lac Koman aux paysages de fjords norvégiens, vous visiterez de charmantes petites villes telles que Gjirokastra, avec ses anciennes demeures et ses terrasses ombragées ou Berat et ses mille fenêtres. Enfin, vous longerez l’Adriatique et la Riviera, dont les criques aux eaux turquoise vous donneront un avant-goût de paradis… Suivi d’un repas sur inscription

Sur inscription

Envol 31, vous permet de voyager en Albanie ! Salle des Fêtes Place du Canal 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Place du Canal 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne