Saint-Agrève Ardêche EUR La permaculture, mode de vie équitable et durable. Une réalisatrice et un éducateur à l’environnement ont parcouru 30 000 km, de la France en Inde :10 pays traversés. Ils présentent la permaculture : comment la mettre en pratique, construction, jardinage. csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr +33 4 75 30 26 60 https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC Saint-Agrève

