Vidéo projection du film « Ouistreham » Salle des Arts et des Cultures Saint-Agrève Catégories d’Évènement: Ardèche

Saint-Agrève

Vidéo projection du film « Ouistreham » Salle des Arts et des Cultures, 8 mars 2023, Saint-Agrève . Vidéo projection du film « Ouistreham » 145 rue de l’artisanat Salle des Arts et des Cultures Saint-Agrève Ardeche Salle des Arts et des Cultures 145 rue de l’artisanat

2023-03-08 – 2023-03-08

Salle des Arts et des Cultures 145 rue de l’artisanat

Saint-Agrève

Ardeche Marianne Winckler, écrivaine sur le travail précaire, s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Elle découvre l’entraide et la solidarité.

Dans le cadre de la Journée mondiale pour les droits des Femmes csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr +33 4 75 30 26 60 https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC Salle des Arts et des Cultures 145 rue de l’artisanat Saint-Agrève

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Saint-Agrève Autres Lieu Saint-Agrève Adresse Saint-Agrève Ardeche Salle des Arts et des Cultures 145 rue de l'artisanat Ville Saint-Agrève lieuville Salle des Arts et des Cultures 145 rue de l'artisanat Saint-Agrève Departement Ardeche

Saint-Agrève Saint-Agrève Ardeche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-agreve /

Vidéo projection du film « Ouistreham » Salle des Arts et des Cultures 2023-03-08 was last modified: by Vidéo projection du film « Ouistreham » Salle des Arts et des Cultures Saint-Agrève 8 mars 2023 145 rue de l'artisanat Salle des Arts et des Cultures Saint-Agrève Ardêche Ardèche Salle des Arts et des Cultures Saint-Agrève

Saint-Agrève Ardeche