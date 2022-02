Vidéo-projection des vacances Langon Langon Catégories d’évènement: Gironde

Langon Gironde Langon Proposée par des Bibliothèques Intercommunales du Sud-Gironde.

Venez découvrir en famille cinq courts métrages pour suivre de nouvelles aventures de Pat et Mat. Les deux amis ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien.

A partir de 3 ans

+33 5 56 62 33 39

Sur réservation Pour participer, il suffit de s’abonner dans l’une des bibliothèques du réseau. CDC Sud-Gironde

