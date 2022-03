Vidéo projection : Debout les femmes ! Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Agrève

Vidéo projection : Debout les femmes ! Saint-Agrève, 8 mars 2022, Saint-Agrève. Vidéo projection : Debout les femmes ! Saint-Agrève

2022-03-08 – 2022-03-08

Saint-Agrève Ardêche Mais qui m’a mis cette tête de con ? Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. C’est parti pour le premier “road-movie parlementaire” à la rencontre de celles qui s’occupent de nos enfants, malades. csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr +33 4 75 30 26 60 https://ville-saintagreve.fr/Le-CSC Saint-Agrève

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Agrève Autres Lieu Saint-Agrève Adresse Ville Saint-Agrève lieuville Saint-Agrève Departement Ardêche

Saint-Agrève Saint-Agrève Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-agreve/

Vidéo projection : Debout les femmes ! Saint-Agrève 2022-03-08 was last modified: by Vidéo projection : Debout les femmes ! Saint-Agrève Saint-Agrève 8 mars 2022 Ardèche Saint-Agrève

Saint-Agrève Ardêche