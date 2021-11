Langon Langon Gironde, Langon Vidéo-projection au Cinéma Grand Ecran Rio Langon Langon Catégories d’évènement: Gironde

Vidéo-projection au Cinéma Grand Ecran Rio Langon, 21 décembre 2021, Langon. Vidéo-projection au Cinéma Grand Ecran Rio Cinéma Grand Ecran Rio 16 Allées Jean Jaurès Langon

2021-12-21 10:00:00 – 2021-12-21 11:00:00 Cinéma Grand Ecran Rio 16 Allées Jean Jaurès

Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. Andrew rêve d'adopter un petit husky tandis que Sofia aimerait être près de ses amis pour célébrer les fêtes de fin d'année. Mais de nombreuses aventures et bien des surprises les attendent… Deux courts-métrages autour de la magie de Noël proposés par le réseau des Bibliothèques Intercommunales du Sud-Gironde aux enfants à partir de 2 ans, sur réservation.

