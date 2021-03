Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Vidéo-poésie : Dégagement poétique Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Ville en poésie**, Issy-les-Moulineaux célèbre le Désir pour ce 23ème [Printemps des Poètes](https://www.printempsdespoetes.com/). Un festival de mots, de voix, d’images à l’**Espace Andrée Chedid**, lieu ressource en poésie. Diffusion sur Facebook : Dégagement poétique samedi 13 mars 2021 à 18h

———————————————————————- [[https://www.youtube.com/watch?v=bU-1CiXuiq8](https://www.youtube.com/watch?v=bU-1CiXuiq8)](https://www.youtube.com/watch?v=bU-1CiXuiq8) Le poète, musicien et performeur [Yekta](https://www.facebook.com/Yekta-609428182779475/) a imaginé et coordonné l’ouverture par la poésie d’un passage dérobé vers des espaces autres, avec les voix d’Anguéliki Garidis (Grèce), d’Anne Mulpas (France) et d’Omar Youssef Souleimane (Syrie), autour de lectures croisées et accompagnées de respirations musicales par K Express (Alexis Bernaut + Yekta). **Le Printemps des Poètes à Issy**, coordonné par l’association CLAVIM se déroule du mercredi 3 au mercredi 31 mars 2021 à l’**Espace Andrée Chedid**. Tous les événements sont gratuits sur simple réservation en ligne.

